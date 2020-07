A fuoco bus Atac. Passeggeri salvati dai vigili del fuoco (Di domenica 5 luglio 2020) Un altro bus Atac flambé a Roma, Passeggeri messi in salvo dai vigili del fuoco. L'incidente poco prima delle due di oggi pomeriggio, alle 13,50, presso via della Sorbona all'altezza dello svincolo del GRA, uscita Torrenova. Sul posto la squadra VV. F di Tuscolano 2 (12A) intervenuta per l'incendio di un autobus dell'Atac . Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha escluso che i Passeggeri e il conducente rimanessero coinvolti nell'incendio: nessun ferito, ma il mezzo è stato completamente bruciato . Sul posto anche un'autobotte e la polizia di stato. Leggi su iltempo

divorex82 : RT @romatoday: roma Tor Vergata: a fuoco un bus Atac, fiamme sulla linea 20 express - romatoday : roma Tor Vergata: a fuoco un bus Atac, fiamme sulla linea 20 express - LuceverdeRoma : #Roma - Via dei Gelsi ?CHIUSA fra Viale Palmiro Togliatti e Via Ernesto Mauri >< ?? Disposizione dei Vigili del Fuoc… - VRaggio2 : @virginiaraggi A virgiii non è che spenni 2 sordi , pe capi perché i bus vanno a fuoco? - Daniele32791779 : @virginiaraggi Salvini non mente quando allude a certo tipico 'Folklore' locale veracemente messo in luce nei film… -