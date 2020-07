Sciopero trasporti Roma 10 luglio 2020: autobus, metro e tram a rischio (Di sabato 4 luglio 2020) E’ stato indetto dall’organizzazione sindacale Faisa Cisal uno Sciopero di 24 ore – con rispetto delle fasce di garanzia – per venerdì 10 luglio 2020. Tra le motivazioni, come si legge sul sito dell’Atac, la contestazione della disposizione operativa 69 del 10.04.2020 e la fornitura giornaliera dei Dpi. Sciopero Roma, venerdì 10 luglio 2020 Lo Sciopero riguarderà l’intera rete: bus, filobus, tram, metropolitane e le ferrovie regionali Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido. Durante lo Sciopero, nelle stazioni metroferroviarie che resteranno – eventualmente aperte – non sarà garantito il servizio di ascensori, scale mobili e montascale. Il servizio è attivo sull’intera durante le fasce di garanzia: – Da inizio servizio diurno alle ore 8.30 – Dalle ore 17 alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

