Sampdoria-Spal (5 luglio ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 4 luglio 2020) Se la Sampdoria festeggerà la salvezza potrà ringraziare particolarmente i due rigori che hanno dato la vittoria sul campo del Lecce mercoledì in un delicato scontro diretto. Adesso i blucerchiati potrebbero completare l’opera se battessero la Spal, che è andata a meno di un minuto dal battere il Milan ma che non sembra in grado … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

