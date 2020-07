Sampdoria, Ronaldo Vieira out per infortunio: le sue condizioni (Di sabato 4 luglio 2020) Ronaldo Vieira salta la partita contro la Spal: infortunio per il centrocampista inglese della Sampdoria Ronaldo Vieira non è stato inserito nella lista dei convocati per il match contro la Spal, valevole per la 30a giornata di Serie A, a causa di un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Il centrocampista inglese verrà monitorato nel corso della settimana e seguito dallo staff medico della Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - stephenoflyf : RT @Squawka: Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese ?? Sampdoria… - KKFrempongG : RT @Squawka: Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese ?? Sampdoria… - OyedapoPaulO : RT @Squawka: Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese ?? Sampdoria… - floydmontana0 : RT @Squawka: Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese ?? Sampdoria… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ronaldo Ronaldo Vieira salta la Spal: infortunio per il giovane della Sampdoria Sampdoria News 24 Sampdoria, Ronaldo Vieira out per infortunio: le sue condizioni

Ronaldo Vieira non è stato inserito nella lista dei convocati per il match contro la Spal, valevole per la 30a giornata di Serie A, a causa di un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistr ...

Sampdoria, Quagliarella convocato per la Spal: è la prima volta dopo la ripresa del campionato

Prima convocazione, dopo la ripresa del campionato, per Fabio Quagliarella che torna a disposizione di Ranieri. Il capitano si era fermato alla vigilia del recupero con l'Inter. Quattro gli indisponib ...

Ronaldo Vieira non è stato inserito nella lista dei convocati per il match contro la Spal, valevole per la 30a giornata di Serie A, a causa di un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistr ...Prima convocazione, dopo la ripresa del campionato, per Fabio Quagliarella che torna a disposizione di Ranieri. Il capitano si era fermato alla vigilia del recupero con l'Inter. Quattro gli indisponib ...