Robbie Williams shock: “Io e mia moglie minacciati di essere decapitati” (Di sabato 4 luglio 2020) Robbie Williams e la moglie Ayda Field hanno rischiato la decapitazione. A rivelarlo sono proprio il cantante e la compagna, mentre ricordavano un viaggio di beneficenza di 10 anni fa ad Haiti, dopo il terremoto di magnitudo 7.0 che devastò lo Stato caraibico. Dall’orrore di cui furono testimoni, cambiarono anche la loro vita, prendendo un’importante decisione per il futuro. “Morte e devastazione ovunque” L’ex Take That e la consorte Ayda Field, nel programma su podcast condotto dalla signora Williams “Postcards From the Edge”, hanno ripercorso quei momenti terribili. In seguito al terremoto che nel 2010 devastò Haiti, i Williams si recarono sull’isola caraibica di Hispaniola per fare beneficenza con UNICEF e dare una mano nella ricostruzione. “Andammo per aiutare e fummo minacciati di decapitazione da alcuni ... Leggi su thesocialpost

