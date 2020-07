Perugia, 15enne scomparsa da 3 giorni: aveva detto che sarebbe andata in piscina (Di sabato 4 luglio 2020) Di Maram si sono perse le tracce da ormai più di 3 giorni, a Perugia. La ragazza, di soli 15 anni, è uscita di casa per andare in piscina, ma è svanita nel nulla. Si indaga sulle ragioni della sua scomparsa, ma per il momento la vicenda è avvolta nel mistero. Pochi giorni prima, un 34enne è scomparso nella zona di Lodi. Maram ha 15 anni e non parla italiano Maram, soprannominata Mara, ha 15 anni, è alta 1.85 e ha gli occhi e i capelli castani. A Perugia “Mara” vive insieme alla madre e ai fratelli. Mercoledì 1° luglio è uscita di casa, dicendo che sarebbe andata in piscina. Ma non è mai giunta a destinazione, e il suo cellulare è risultato spento già a poche ore dalla sua sparizione. Portava una felpa rossa, un paio di pantaloni neri e uno zaino rosa, ha riferito la sorella a Perugia ... Leggi su thesocialpost

