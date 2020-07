Pedopornografia on line, arresti in 15 regioni (Di sabato 4 luglio 2020) Maxi operazione contro la Pedopornografia in tutta Italia. Sono state seguite 50 perquisizioni e arresti in 15 regioni, per detenzione, diffusione ed in alcuni casi, di produzione di materiale pedopornografico. Sequestrati file con immagini raccapriccianti di abusi su minori, ritraenti vere e proprie pratiche di sadismo dove le vittime erano anche neonati. Le immagini sono state individuate su una nota piattaforma di messaggistica . Leggi su tg24.sky

Ultime Notizie dalla rete : Pedopornografia line Pedopornografia on line, arresti in 15 regioni Sky Tg24 Pedopornografia on line, arresti in 15 regioni

Sono state sequestrate immagini raccapriccianti. Anche dei neonati tra le vittime Maxi operazione contro la pedopornografia in tutta Italia. Sono state seguite 50 perquisizioni e arresti in 15 ...

Abusi sui minori fotografati per vendere o scambiare immagini on line, 50 perquisizioni e arresti in 15 regioni

Maxi operazione contro la pedopornografia in tutta Italia. La Polizia Postale ha individuato una rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale pedopornog ...

Sono state sequestrate immagini raccapriccianti. Anche dei neonati tra le vittime Maxi operazione contro la pedopornografia in tutta Italia. Sono state seguite 50 perquisizioni e arresti in 15 ...Maxi operazione contro la pedopornografia in tutta Italia. La Polizia Postale ha individuato una rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale pedopornog ...