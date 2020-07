Nuovi casi in crescita, ma il contagio viene dall’estero (Di sabato 4 luglio 2020) Ieri sono stati rilevati 235 Nuovi casi positivi al coronavirus, 12 in più del giorno prima. Il contagio dunque accelera per il quinto giorno consecutivo, pur rimanendo su numeri limitati. 21 le vittime delle ultime 24 ore, che raggiungono il numero totale di 34854. QUASI LA METÀ DEI casi di ieri (95) sono registrati in Lombardia, ma ben 51 in Emilia-Romagna. Secondo il rapporto di sorveglianza è questa la regione in cui il virus cresce più rapidamente a causa di … Continua L'articolo Nuovi casi in crescita, ma il contagio viene dall’estero proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

