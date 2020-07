Napoli bulimico in alcuni ruoli e scoperto in altri, tre punte centrali non sono troppe? (Di sabato 4 luglio 2020) In casa Napoli tiene sempre banco il mercato. A breve Osimhen darà la sua risposta definitiva al club azzurro. La sensazione è che l'attaccante nigeriano dia il proprio assenso al trasferimento in Campania. Dopo avere visitato la città il calciatore si è detto piacevolmente impressionato dalla bellezza della stessa. Victor ha avuto modo di parlare anche con Gattuso e De Laurentiis. Il feeling è scattato subito. Lille OSC v Olympique Lyonnais - Ligue 1 Il Napoli è attivissimo sul mercato,... Leggi su 90min

Compagnoni: "Napoli bulimico, avete visto chi vuole prendere ADL? Fabian, troppi errori"

Il giornalista della redazione sportiva di SKY, Maurizio Compagnoni, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, programma in onda sulla emittente Radio Marte. E ...

