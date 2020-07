Mangiano una marmotta e contraggono la peste: un nuovo caso in Mongolia (Di sabato 4 luglio 2020) Era il 12 maggio 2019 quando la notizia di due ragazzi morti per aver mangiato il rene crudo di una marmotta si diffuse in tutto il mondo: due fidanzati di 38 e 37 anni che vivevano nel distretto di Bayan-Ölgij, all’estremo occidentale della Mongolia, avevano cacciato e mangiato l’animale, contraendo poi la peste. Immediatamente erano scattate le misure di prevenzione con una quarantena imposta nell’intera regione. Ora arriva un altro caso: due fratelli di 27 e 16 anni sono stati contagiati dalla peste sempre in Mongolia, nella provincia di Khovd, dopo aver consumato marmotte. È il più grande dei due a versare nelle condizioni più gravi: si trova in ospedale con quella che è stata ribattezzata “peste delle marmotte“. Il Centro nazionale per le malattie zoonotiche e il Centro zoonosi di Khovd e Bayan-Ulgii, che hanno ordinato ... Leggi su ilfattoquotidiano

