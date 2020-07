Lazio-Milan, si ferma Milinkovic-Savic: entra Anderson (Di sabato 4 luglio 2020) Stop per Sergej Milinkovic-Savic. Al 64′ di Lazio-Milan, match della trentesima giornata di Serie A 2019/2020, il centrocampista serbo ha fatto cenno alla panchina di voler uscire dopo aver provato una conclusione dalla lunga distanza. Milinkovic-Savic è stato sostituito da André Anderson ed è stato subito medicato in panchina. Dovrebbe trattarsi di un piccolo problema al polpaccio e nelle prossime ore le condizioni del serbo saranno valutate in modo approfondito. Leggi su sportface

