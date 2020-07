Lazio, Inzaghi rammaricato: “Sfortunati negli episodi. Non ci arrendiamo” (Di domenica 5 luglio 2020) La Lazio crolla in casa contro il Milan e vede lo scudetto ormai lontano. Il 3-0 interno è una mazzata pesantissima. Il tecnico Simone Inzaghi commenta questa serata negativa che potrebbe aver dato una svolta decisiva alla stagione.caption id="attachment 714565" align="alignnone" width="1024" Simone Inzaghi (getty images)/captionLE PAROLE DI InzaghiSimone Inzaghi analizza la sconfitta della sua Lazio contro il Milan ai microfoni di DAZN: "Per quanto riguarda i ragazzi è una classifica che pesa per quanto riguarda la classifica e la nostra rincorsa. Avevamo difficoltà oggettive. Non siamo stati fortunati negli episodi chiave. Abbiamo preso gol su autorete e su rigore. Quando l'avremmo potuta riaprire è arrivato il gol di Rebic. E' una sconfitta pesante. Non molleremo niente. Non si possono fare rotazioni e giocare quattro partite in nemmeno due ... Leggi su itasportpress

