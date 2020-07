La Formula 1 riparte dal dominio Mercedes, pole di Bottas davanti a Hamilton (Di sabato 4 luglio 2020) La Mercedes riparte da dove aveva finito lo scorso campionato: dominando. Dopo le qualifiche del Gp d'Austria la griglia di partenza vede in pole position il finlandese Valtteri Bottas col tempo di 1'02"939 (nuovo record della pista) che partirà in prima fila davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton giunto a soli 12 millesimi. In seconda fila Max Verstappen, terzo posto a 538 millesimi, davanti a Lando Norris (McLaren), quarto. Rosse deludenti Sul circuito di Spielberg scatterà dalla quinta quinto posizione Alexander Albon (Red Bull) davanti a Sergio Perez (Racing Point) e alla Ferrari di Charles Leclerc, solo settima. Chiudono la top-10 il prossimo ferrarista Carlos Sainz, Lance Stroll e Daniel Ricciardo. Undicesima in griglia l'altra Ferrari di Sebastian Vettel, eliminata al termine del Q2. Il pilota tedesco non ... Leggi su agi

