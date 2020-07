Guerri: “D’Annunzio col fascismo non c’entrava niente”. Anatomia di un falso (Di sabato 4 luglio 2020) In una recente intervista, Giordano Bruno Guerri è tornato a sfruttare un suo grande cavallo di battaglia: la defascistizzazione di Gabriele d’Annunzio. Avevamo già più volte spiegato che l’operazione è storiograficamente molto discutibile, nonché interessata. Del resto, si parla dello stesso d’Annunzio – come ricordò lo storico Paolo Alatri, il quale ha dedicato al Vate una celebre biografia – che nel 1933 si definirà «il precursore certo di quel che ha di buono il fascismo». Torniamo comunque sulla questione riproponendo un articolo pubblicato sul Primato Nazionale di giugno 2019. IPN Roma, 4 lug – Giordano Bruno Guerri ha avuto lo stravagante merito di mostrarci in pieno XXI secolo come si confeziona una «pia frode», qualcosa di molto simile a ciò che avveniva nei ... Leggi su ilprimatonazionale

