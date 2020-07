Gloria Guida pentita del passato piccante? “Tornassi indietro meno docce” (Di sabato 4 luglio 2020) Gloria Guida presto diventerà nonna. L’attrice, diventata famosa per i suoi film nella commedia italiana, non vede l’ora di conoscere il nipote. Gloria Guida (fonte Instagram @GloriaGuida1)Gloria Guida negli anni Settanta era considerava una vera bomba sexy. I suoi film un pò osé hanno rivoluzionato la commedia italiana che successivamenete si è ispirata moltissimo alla sua sensualità. Infatti, all’epoca le sue scene spinte erano considerate un pò piccanti, ma oggi appaiono del tutto nella norma. In ogni caso la bella attrice, ora sessantacinquenne, è più in forma che mai e ora sta per diventare nonna grazie alla figlia Guendalina. L’attrice, in un’intervista, ha confessato di non vedere l’ora di conoscere il nipotino che già ama alla follia. Inoltre dal momento che non ... Leggi su chenews

zazoomblog : Gloria Guida oggi i rimpianti dell’attrice sulle sue commedie piccanti - #Gloria #Guida #rimpianti - giulioenrico : @doppita È estate. Pierino e varie gloria guida/ edwige fenech in seconda serata su rete4? - gloria_13h : RT @orchideaisalone: Il mio istruttore di guida ieri: 'Ma come cazzo ragioni, come minchia devo fare a farti capire le cosee' *mio padre c… -

Ultime Notizie dalla rete : Gloria Guida Gloria Guida, chi è: età, carriera, Johnny Dorelli, figlia e... CheNews.it Avete mai visto la figlia di Gloria Guida e Dorelli? Bella come la mamma

Johnny Dorelli ha concluso la sua carriera già da qualche anno ma è stato uno dei cantanti più stimati in Italia, oltre che un attore, conduttore televisivo e radiofonico. Nel 1991 si innamora di Glor ...

Chi è Giovanna Rigato: vi ricordate dove l’abbiamo già vista?

Ecco, ma chi saranno i loro capitani? Al timone delle Mature ci sarà Gloria Guida, storica figura femminile della televisione italiana. A capo, invece, delle Giovani vi sarà Giovanna Rigato. Il nome ...

Johnny Dorelli ha concluso la sua carriera già da qualche anno ma è stato uno dei cantanti più stimati in Italia, oltre che un attore, conduttore televisivo e radiofonico. Nel 1991 si innamora di Glor ...Ecco, ma chi saranno i loro capitani? Al timone delle Mature ci sarà Gloria Guida, storica figura femminile della televisione italiana. A capo, invece, delle Giovani vi sarà Giovanna Rigato. Il nome ...