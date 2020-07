Fisco: Conte, ‘prossima settimana riparte tavolo per riforma’ (Di sabato 4 luglio 2020) Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Un’altra priorità su cui siamo già al lavoro è quella della riforma fiscale, una riforma fiscale organica che manca da 50 anni nel nostro Paese. La settimana prossima a Chigi ripartirà il tavolo della riforma fiscale”, che “non si fa in una riunione, in pochi giorni, bisogna farla bene, ma il Paese ne ha assoluto bisogno”. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando al Consiglio confederale della Uil. L'articolo Fisco: Conte, ‘prossima settimana riparte tavolo per riforma’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Agenzia_Ansa : #Conte: 'Non siamo attendisti è vero il contrario. Noi siamo il governo delle decisioni ferme e risolute' - PaoloAlfan0 : Decreto Rilancio, Pa in smartworking fino a fine anno. Fisco, Conte: 'Riparte il tavolo' - isadoralarosa : RT @luisaloffredo28: #Conte carica il governo: 'Attendisti? Fa ridere. Perso un ventennio, ora invertiamo tendenza'. E accelera su Semplifi… - Simo07827689 : RT @luisaloffredo28: #Conte carica il governo: 'Attendisti? Fa ridere. Perso un ventennio, ora invertiamo tendenza'. E accelera su Semplifi… - GPiziarte : Decreto Rilancio, Pa in smartworking fino a fine anno. Fisco, Conte: 'Riparte il tavolo per la rifo… -