Enrico Cavalli ricorda Mons. Carlo Confalonieri (Di sabato 4 luglio 2020) Lo storico Enrico Cavalli ricorda gli anni all’Aquila, come Arcivescovo, di Mons. Carlo Confalonieri, che poi diventerà Cardinale e Decano del Sacro Collegio Ad un anno dall’ingresso dell’Italia nella II guerra mondiale, la Chiesa aquilana contemplava la chiusura della fase pastorale del novarese presule Gaudenzio Manuelli e l’avvento del suo successore, Monsignor Carlo Confalonieri. Nato a… L'articolo Enrico Cavalli ricorda Mons. Carlo Confalonieri Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

