Decreto Rilancio: PA in smart working fino a fine anno (Di sabato 4 luglio 2020) Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, dopo l’assemblea confederale della Uil tiene un vertice con i sindacati. Sul dl Semplificazioni: “Lunedì ci sarà sul tavolo del cdm”. Ad annunciare le due notizie di oggi sul fronte economico è il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, durante l’assemblea della Uil che ha eletto il suo nuovo segretario … L'articolo Decreto Rilancio: PA in smart working fino a fine anno proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

borghi_claudio : Ah altre cose poco note del decreto rilancio. Qualche 'democratico' pensava di riuscire a far passare una cosuccia… - borghi_claudio : @WABrioschi Mah, che c'è un po' di democrazia che funziona? Che adesso ci sono milioni in più per disabili, scuole,… - msgelmini : Cosa c’entra il decreto rilancio con la marijuana? Niente, evidentemente. Ma c’è qualcuno all’interno della maggior… - gooblin73_83196 : RT @borghi_claudio: Ah altre cose poco note del decreto rilancio. Qualche 'democratico' pensava di riuscire a far passare una cosuccia come… - _SilviaPetrone_ : RT @borghi_claudio: Da oggi leggerete la lista dei provvedimenti aggiunti dalla Camera al decreto rilancio. Io non ho avuto parte in nessun… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Rilancio Decreto rilancio: Pa in smart working al 50% fino a fine anno Agenzia ANSA Conte: 'Il governo non è fermo'. E annuncia la riforma del fisco

"Siamo il governo dei fatti, non degli annunci": con questo mantra il premier Giuseppe Conte si avvia ad affrontare una settimana cruciale per il futuro suo e del suo governo. Un messaggio che Conte m ...

Bonus vacanze promosso dal Governo, trentini già in spiaggia: "E' semplice e ci vuole poco per richiederlo". Ma tra gli albergatori ancora titubanze

TRENTO. “Ci si impiega pochissimo tempo anche se ci sono alcuni passaggi da fare ma nulla di complicato”. Il bonus vacanze per diversi trentini è già realtà. Lo strumento messo in campo dal Governo na ...

"Siamo il governo dei fatti, non degli annunci": con questo mantra il premier Giuseppe Conte si avvia ad affrontare una settimana cruciale per il futuro suo e del suo governo. Un messaggio che Conte m ...TRENTO. “Ci si impiega pochissimo tempo anche se ci sono alcuni passaggi da fare ma nulla di complicato”. Il bonus vacanze per diversi trentini è già realtà. Lo strumento messo in campo dal Governo na ...