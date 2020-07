Bimbo di 10 mesi cade dal letto e muore, donati gli organi (Di sabato 4 luglio 2020) Un bambino di appena 10 mesi è morto all’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo essere caduto dal letto. Il bambino, la cui famiglia è originaria di Trapani, è stato trasportato con un Elisoccorso a Palermo ma non c’è stato nulla da fare. I genitori, nonostante la gravissima perdita, hanno dato il consenso alla donazione degli organi permettendo di salvare due vite. Il prelievo di organi è stato eseguito questa notte a Villa Sofia. Protagonista un Bimbo di appena 10 mesi, andato incontro a morte cerebrale per un vasto ematoma subdurale che ha provocato un trauma cranico. Il tutto causato da una caduta dal letto nell’abitazione in provincia di Trapani. Trasportato con l’elisoccorso al Trauma Center era stato sottoposto ad intervento chirurgico a Neurochirurgia. Dopo l’osservazione per morte cerebrale i genitori hanno dato il ... Leggi su direttasicilia

PaoloProtop : @JCTweet_ Con un un bimbo di 4 mesi io punterei sui lidi sabbiosi,quindi fino ad Otranto ma non oltre (da lì fino a… - amata_giulia : Palermo, prelevati gli organi da un bimbo di 10 mesi morto dopo caduta dal letto. Che tristezza ..e quanto amore da… - girasol44247939 : RT @GabriellaBargh1: #4VoiceLess JAGO CUCCIOLO DI SEI MESI TROVATO VICINO AD ASIAGO NN HA CHIP. SCAPPATO O ABBANDONATO? NN SI SA. È UN C… - Massimo131261 : RT @GabriellaBargh1: #4VoiceLess JAGO CUCCIOLO DI SEI MESI TROVATO VICINO AD ASIAGO NN HA CHIP. SCAPPATO O ABBANDONATO? NN SI SA. È UN C… - blogsicilia : Bimbo di 10 mesi muore cadendo dal letto, i suoi organi donati per salvare la vita ad altri piccolo -… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo mesi Bimbo cade dal letto e muore a soli 10 mesi, i suoi organi salvano due vite PalermoToday Ciampino – Bimbo di 1 mese positivo al Coronavirus, trasferito al “Bambin Gesù”

Ha appena 1 mese il bimbo di Ciampino, di nazionalità romena, trovato positivo al Coronavirus e trasferito al Covid Center Bambin Gesù. Nella Asl Rm2, invece, è stato trovato positivo anche un bambino ...

Roma, positivo bimbo di un mese a Ciampino

"Un bambino di un mese a Ciampino è risultato positivo ed è stato trasferito all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro". A riferirlo con una nota è l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio ...

Ha appena 1 mese il bimbo di Ciampino, di nazionalità romena, trovato positivo al Coronavirus e trasferito al Covid Center Bambin Gesù. Nella Asl Rm2, invece, è stato trovato positivo anche un bambino ..."Un bambino di un mese a Ciampino è risultato positivo ed è stato trasferito all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro". A riferirlo con una nota è l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio ...