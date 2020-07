Alba Parietti attaccata su Instagram: “Manchi di rispetto, non mettere certe cose” (Di sabato 4 luglio 2020) Alba Parietti è stata duramente criticata per l’ultimo post pubblicato. Alcuni utenti l’hanno accusata di mancanza di rispetto. Come tutti i vip di questi tempi, anche Alba Parietti cura il proprio profilo Instagram con dedizione. Sulla sua pagina è possibile osservare foto appartenenti al proprio lavoro, o scene e aspetti della sua quotidianità. Anni di … L'articolo Alba Parietti attaccata su Instagram: “Manchi di rispetto, non mettere certe cose” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

fa_buio : Parietti Alba Antonella continua a pubblicare foto del suo 59° compleanno neanche avesse festeggiato il giubileo di… - Dadodiana8413 : @chitrio Il macellaio con Alba Parietti - Massimo_1062 : @stanzaselvaggia @MT_Meli_ @Corriere Ah ah... La giornalista dello spettacolo ha bloccato...???????? La ricorderò in qu… - StaserasolounTG : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1961 nasceva la conduttrice televisiva Alba Parietti #accaddeoggi - elvireadele : RT @Ginko_21: Qui per ricordarvi che oggi è festa nazionale in quanto è il compleanno dell'unica sovrana riconosciuta sul suolo italiano, r… -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti Alba Parietti e la sua chiacchierata vita sentimentale, da Franco Oppini a Christopher Lambert Corriere della Sera Alba Parietti attaccata su Instagram: “Manchi di rispetto, non mettere certe cose”

Alba Parietti è stata duramente criticata per l’ultimo post pubblicato. Alcuni utenti l’hanno accusata di mancanza di rispetto. Come tutti i vip di questi tempi, anche Alba Parietti cura il proprio pr ...

Santino Fiorillo: «Io in tivù? Devo tutto a Costanzo e Diaco»

È l’idolo delle signore «di una certa età» che in lui vedono il nipote da coccolare. Ma tra i fan annovera anche tante adolescenti che lo hanno scelto come confidente. Un ruolo che a Santino Fiorillo, ...

Alba Parietti è stata duramente criticata per l’ultimo post pubblicato. Alcuni utenti l’hanno accusata di mancanza di rispetto. Come tutti i vip di questi tempi, anche Alba Parietti cura il proprio pr ...È l’idolo delle signore «di una certa età» che in lui vedono il nipote da coccolare. Ma tra i fan annovera anche tante adolescenti che lo hanno scelto come confidente. Un ruolo che a Santino Fiorillo, ...