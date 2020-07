Sergio Bramini, l’imprenditore “fallito per colpa dello Stato” che ora dichiara guerra al Csm (Di venerdì 3 luglio 2020) Un imprenditore che ha perso praticamente tutto, compresa la sua azienda. E il cui caso, però, ha fatto e continuerà a far discutere parecchio. Perché la realtà intorno alle disavventure di Sergio Bramini, monzese e a capo di un’azienda di smaltimento e raccolta dei rifiuti, è ancora tutt’altro che certa. A riportare il caso all’attenzione dei media è stato in queste ore un servizio delle Iene: in un servizio filmato da Alessandro Di Giuseppe, si ricostruiscono le vicende di Bramini, al quale nessuno è andato incontro per evitare il fallimento nonostante l’uomo fosse creditore di oltre 4 milioni di euro nei confronti dello Stato. L’azienda di Bramini aveva infatti iniziato ad accusare problemi nei primi anni 2000, quando le amministrazioni per le quali lavorava avevano iniziato a tardare nei pagamenti. ... Leggi su ilparagone

