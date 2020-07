Riforma Pensioni 2020, le ultime notizie di oggi 3 luglio: l’appello di Furlan (Cisl) (Di venerdì 3 luglio 2020) Le notizie di oggi 3 luglio 2020 sulle Pensioni riguardano diversi temi. Vedremo l’appello al Governo Conte di Annamaria Furlan, segretario generale della Cisl, poi le nuove richieste da parte di Fratelli D’Italia per aumentare le Pensioni di invalidità, ed infine un sondaggio sul gradimento di Conte e sui timori dei pensionati per possibili tagli. ultime novità Riforma Pensioni 2020: Annamaria Furlan (Cisl) chiede interventi al Governo Conte La segretaria della Cisl lancia al Governo Conte un appello chiaro e preciso dalle pagine del Messaggero: “Dopo la giusta fase di ascolto degli Stati Generali dell’Economia, che noi abbiamo apprezzato, è venuto il momento della concretezza degli interventi, fissando insieme gli obiettivi che bisogna raggiungere su cui ciascuna delle parti, Governo, istituzioni locali, associazioni di imprese e ... Leggi su pensionipertutti

Ultime Notizie dalla rete : Riforma Pensioni

Ieri su Repubblica é stato pubblicato un articolo a firma Valentina Conte in cui si evidenziano chiaramente le intenzioni del Governo circa la riforma delle pensioni, la Quota 100 non si tocca fino a ...La pandemia ha colto gli stati in condizioni fiscali molto diverse. La Germania ed i cosiddetti “frugali” (il termine deriva, presumo, dai loro surplus di bilancia commerciale, che spesso fa dire che ...