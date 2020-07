Piccoli Problemi di Cuore torna in tv: quando e dove vederlo (Di sabato 4 luglio 2020) In questi giorni stanno andando in onda le ultime puntata de Il Mistero della Pietra Azzurra e quando sarà concluso al suo posto arriverà un altro anime amatissimo da chi è cresciuto negli anni 90. A partire dal prossimo 15 luglio alle 8:10 nel contenitore mattutino ‘Latte e Cartoni’ su Italia 1 verrà trasmesso Piccoli Problemi di Cuore. Ovviamente verrà riproposta la versione italiana del 1997, composta da 63 episodi, contro i 76 giapponesi (nel nostro paese sono stati tagliati ben 160 minuti del cartone animato). B!tches quale altro storico cartone vorreste rivedere in tv? “Sono Piccoli Problemi di Cuore nati da un’amicizia che profuma d’amore” #PiccoliProblemidiCuore #marmaladeboy #OutOfContext pic.twitter.com/zx53CYLEEG — Piccoli Problemi di & cartoons out of context (@Multicartoons) June 24, ... Leggi su bitchyf

