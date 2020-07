Oggi li smascheriamo (Di sabato 4 luglio 2020) Caro Direttore, è giunto finalmente il giorno della nostra manifestazione a Piazza del Popolo. Il centrodestra unito, con tanto tricolore ma senza bandiere di partito, in una piazza ristretta, distanziata e magari un po' raffreddata dalle disposizioni anti-Covid, ma riscaldata dal calore di un popolo immenso a cui abbiamo il dovere di dare voce. Già perché, dopo le note vicende del 2 giugno, non è stato facile organizzare nemmeno questa manifestazione. Si sa, i distanziamenti in Italia valgono solo quando in piazza scende chi contesta il governo. Valgono per il centrodestra, valgono per i commercianti tartassati. Non valgono invece il 25 aprile, il 1 maggio, il Gay Pride, né quando arriva Silvia Aysha Romano, quando Conte va a fare passerella davanti al nuovo ponte di Genova o quando la sinistra manifesta per George Floyd. E anche stavolta... ... Leggi su iltempo

