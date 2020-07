Come sta andando la riapertura nei grandi outlet (Di giovedì 28 maggio 2020) La nuova normalità che consenta di fare shopping passa anche per gli outlet. I 5 Designer outlet italiani di McArthurGlen hanno riaperto al pubblico da lunedì 18 maggio: villaggi pedonali e all'aperto in cui si concentrano in un solo luogo tra 120 e 240 negozi dei principali marchi italiani e internazionali, che offrono le loro collezioni delle stagioni precedenti con uno sconto dal 30% al 70% garantito tutto l'anno. Nomi Come Nike, Armani, Hugo Boss, Calvin Klein, Moschino, Versace, Dolce e Gabbana, Prada, Levi's, Polo Ralph Lauren. Secondo Joan Jove, managing director per il Sud Europa, "il ritorno ad una 'nuova' normalità" significa "approfittare delle offerte vivendo un momento di condivisione in famiglia o con gli amici, nel più rigoroso rispetto delle regole ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Come sta l’Italia? Ecco cosa dice il rapporto Istat 2020 sulla situazione del Paese Proiezioni di Borsa Arisa bellissima su Instagram, prova costume superata

È spontaneità e puro istinto, ma anche incantevole bellezza: Arisa si mostra senza filtri, come è sua consuetudine, e pubblica una splendida foto su Instagram. La cantante, amatissima dal pubblico, ha ...

La profezia di Bannon: “Salvini ha commesso un paio di errori ma nei prossimi sei mesi farà un grande ritorno”

Nel libro del giornalista investigativo irlandese Peter Geoghegan, “Democracy for Sale”, una cavalcata dentro i nazionalismi e i populismi europei e le loro reti di finanziamenti. E l’ex senior strate ...

È spontaneità e puro istinto, ma anche incantevole bellezza: Arisa si mostra senza filtri, come è sua consuetudine, e pubblica una splendida foto su Instagram. La cantante, amatissima dal pubblico, ha ...Nel libro del giornalista investigativo irlandese Peter Geoghegan, “Democracy for Sale”, una cavalcata dentro i nazionalismi e i populismi europei e le loro reti di finanziamenti. E l’ex senior strate ...