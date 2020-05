Teramo Christian De Berardinis lascia in lacrime la moglie e un figlio di 4 anni

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 9 maggio 2020) Uno scontro frontale contro una Mercedes che procedeva sulla sua carreggiata è stato fatale. E’ morto cosìDe, 43, noto meccanico teramano. L’artigiano era in sella alla sua Honda VFR lungo la-Mare, ma viaggiava contromano. E’ finito in ospedale il conducente della Mercedes coupè, un ragazzo di 19, illeso ma sotto choc. L’incidente è avvenuto sulla corsia in direzione Giulianova. A riferire l’accaduto non c’è soltanto il conducente della Mercedes, ma anche altri automobilisti che seguivano la vettura e che percorrevano la corsia opposta in direzione. E’ probabile che il biker abbia imboccato la superstrada allo svincolo del centro commerciale-stadio. Sul rettilineo che separa il centro commerciale dal successivo svincolo di Cartecchio, la moto ha preso ...