Sindaci Città metropolitana Cagliari, l’11 non riapriamo (Di sabato 9 maggio 2020) Sindaci Città. Decisione unanime, nessuno emetterà ordinanze per anticipare I Sindaci della Città metropolitana di Cagliari non emetteranno ordinanze volte a consentire la riapertura delle attività lunedì 11, in anticipo sul Dpcm. La decisione è stata presa all’unanimità dai 17 Sindaci dell’area metropolitana che, sostengono, “pur avendo a cuore la sorte delle innumerevoli piccole imprese per le quali la riapertura è cruciale, nondimeno ritengono che questa decisione debba essere presa nella più totale sicurezza a seguito di un’attenta valutazione dei dati, con il fine prioritario di tutelare la salute di tutti i cittadini”. “Tuttavia, sulla base dei dati comunicati dal presidente della Regione Autonoma della Sardegna – osservano i Sindaci – i Comuni che presentano un indice ... Leggi su limemagazine.eu Acqualatina - Carturan : ‘Pagare solo il consumo nelle bollette relative alla crisi sanitaria - Sindaci si uniscano nella battaglia per i cittadini’

Covid - in Calabria sindaci (anche di destra) contro l’ordinanza ‘apri-tutto’ della Santelli : “Nelle nostre città seguiamo il governo”

Coronavirus – Spiagge libere - come riaprire e garantire la sicurezza. Le idee dei sindaci : dall’impiego di chi prende il reddito di cittadinanza all’ingresso a numero chiuso - fino all’aiuto dei titolari dei lidi vicini (Di sabato 9 maggio 2020)Città. Decisione unanime, nessuno emetterà ordinanze per anticipare Idella Cittàdinon emetteranno ordinanze volte a consentire la riapertura delle attività lunedì 11, in anticipo sul Dpcm. La decisione è stata presa all’unanimità dai 17dell’areache, sostengono, “pur avendo a cuore la sorte delle innumerevoli piccole imprese per le quali la riapertura è cruciale, nondimeno ritengono che questa decisione debba essere presa nella più totale sicurezza a seguito di un’attenta valutazione dei dati, con il fine prioritario di tutelare la salute di tutti i cittadini”. “Tuttavia, sulla base dei dati comunicati dal presidente della Regione Autonoma della Sardegna – osservano i– i Comuni che presentano un indice ...

Tg3web : Le immagini degli assembramenti sui Navigli milanesi hanno messo in allarme i sindaci di altre città. A Palermo ver… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Dario Nardella, Sindaco di Firenze e coordinatore Anci dei sindaci metropolitani: 'Le… - LuigiBrugnaro : #StaseraItalia | La #crisi ha colpito duramente le città e la filiere turistiche. I #sindaci sono stati lasciati s… - FrancescaLupo15 : @PaoloLeChat Tutti i sindaci stanno facendo le dirette facebook per fare ogni giorno la conta dei contagiati e dei… - roberto_lamela : RT @Tg3web: Le immagini degli assembramenti sui Navigli milanesi hanno messo in allarme i sindaci di altre città. A Palermo verranno denunc… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaci Città Fase 2, Sala: «Dj, musica e gente che balla in strada, ma le vie di Milano non sono il set di Grease» Corriere della Sera