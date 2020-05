Piedi gonfi e stanchi? Prova il pediluvio con questo particolare ingrediente!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 9 maggio 2020)il! Se dio vuole, Covid o non Covid la belal stagione sta arrivando a grandi passi e col caldo è possibile che arrivino anche gambe e. Specie se stai molto in, quando è caldo troppo spesso a fine giornata i tuoifanno fatica , fanno fatica a stare letteralmente dentro alle scarpe, sicché alla sera ci si ritrova con le gambe pesanti e i muscoli contratti. A volte, al termine di giornate particolarmente pesanti, fanno la loro comparsa anche dei formicolii, delle botte di calore e pure dei crampi notturni. Per prevenire o attenuare tutti questi fastidi più o meno grandi, prendi una buona abitudine: fa’ un belrilassante ogni sera prima di metterti a letto. Si tratta di una pratica igienica semplicissima ma efficace e costa praticamente niente. Ti basteranno una bacinella in ...