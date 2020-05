Perché non arrivano i soldi della Cassa Integrazione in deroga (Di sabato 9 maggio 2020) Sono oltre 300 mila le domande di Cassa Integrazione in deroga, ma finora ne sono state pagate solo una su cinque. Penalizzati i lavoratori di commercio e piccole aziende. Secondo le Regioni invece ne sono stati pagati solo il 9%. Dopo il decreto Cura Italia sono arrivate richieste da 9,1 milioni di lavoratori. Ma solo 6,2 milioni sono stati soddisfatti con la CIG. Oltre 3 milioni sono senza stipendio da due mesi. Tra questi i più penalizzati proprio quelli finiti nel ciclone della Cig in deroga: soldi dello Stato, ma meccanismo affidato alle Regioni. Perché non arrivano i soldi della Cassa Integrazione in deroga Spiega oggi Repubblica che capire dove si inceppa il cammino di una domanda per la Cig in deroga non è semplice. All’indomani del Cura Italia (17 marzo) ogni Regione ha fatto accordi quadro con le parti sociali: 21 documenti. Da quel momento, via alle ... Leggi su nextquotidiano Vittorio Sgarbi : “Sono stato a casa perché non sapevo dove ca**o andare. Ma finalmente ha vinto la mia linea”

