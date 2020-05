Migranti, la maxisanatoria spacca il Pd. Orfini: «Ancora un compromesso al ribasso» (Di sabato 9 maggio 2020) «Non abbiamo abolito i decreti sicurezza. Non abbiamo approvato lo ius soli. Abbiamo fatto un decreto per chiudere i porti. Sulla regolarizzazione forse un compromesso al ribasso. Non è tempo di fare polemiche, si dice. Ma a un certo punto se ne potrà discutere? Perché così non va». La prosa sincopata, tipica del tweet, regala un ritmo incalzante allo sfogo del dem Matteo Orfini, già presidente del Pd al tempo in cui alla guida del Nazzareno c’era un altro Matteo, Renzi. L’intesa tra i due era generazionale, perfetta. Tanto da farsi immortalare mentre erano rapiti entrambi dalla playstation. Orfini è stato presidente dei Dem Uscito di scena Renzi, Orfini è stato ricacciato in un cono d’ombra. Il suo tweet, tuttavia, un senso ce l’ha perché segue di poco il micidiale attacco ... Leggi su secoloditalia Migranti - Salvini : “contrario a maxisanatoria di massa per gli irregolari” (Di sabato 9 maggio 2020) «Non abbiamo abolito i decreti sicurezza. Non abbiamo approvato lo ius soli. Abbiamo fatto un decreto per chiudere i porti. Sulla regolarizzazione forse unal. Non è tempo di fare polemiche, si dice. Ma a un certo punto se ne potrà discutere? Perché così non va». La prosa sincopata, tipica del tweet, regala un ritmo incalzante allo sfogo del dem Matteo, già presidente del Pd al tempo in cui alla guida del Nazzareno c’era un altro Matteo, Renzi. L’intesa tra i due era generazionale, perfetta. Tanto da farsi immortalare mentre erano rapiti entrambi dalla playstation.è stato presidente dei Dem Uscito di scena Renzi,è stato ricacciato in un cono d’ombra. Il suo tweet, tuttavia, un senso ce l’ha perché segue di poco il micidiale attacco ...

LegaSalvini : #SALVINI: FOLLIA LA SANATORIA DEI MIGRANTI CON L'ITALIA IN PANNE - GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Migranti, la maxisanatoria spacca il Pd. Orfini: «Ancora un compromesso al ribasso» - SecolodItalia1 : Migranti, la maxisanatoria spacca il Pd. Orfini: «Ancora un compromesso al ribasso» - arcobalenietnei : RT @eugenio_zoffili: ???? MIGRANTI: ZOFFILI (Lega) a ZAMPA, NO A MAXISANATORIA, BELLANOVA 20 MAGGIO IN BICAMERALE SCHENGEN ?? Leggi il comuni… - effe_grazia : RT @eugenio_zoffili: ???? MIGRANTI: ZOFFILI (Lega) a ZAMPA, NO A MAXISANATORIA, BELLANOVA 20 MAGGIO IN BICAMERALE SCHENGEN ?? Leggi il comuni… -