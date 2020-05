Mattarella: “Serve più Europa per affrontare sfida senza precedenti” (Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Il cammino dell’Unione europea è passato attraverso fasi di fiducia e periodi di difficoltà, ma non venendo mai meno alla sua fondamentale promessa di pace, stabilità e prosperità per i popoli europei”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della festa dell’Europa.“Il 9 maggio 1950, Robert Schumann, uno dei padri dell’Europa – ricorda il capo dello Stato – in una dichiarazione divenuta celebre, immaginava un continente unito sul piano economico e – in prospettiva – sul piano politico, per superare la pesante eredità della guerra e come punto di partenza di un ambizioso processo di integrazione fra Paesi”.Per Mattarella “la visione di una generazione di intellettuali e uomini politici che per il bene comune ... Leggi su calcioweb.eu Mes - Mattarella incontra Conte : “Serve solidarietà europea”

Mattarella scrive al presidente tedesco : “Serve spirito di solidarietà”

Coronavirus - Mattarella duro con l’UE : “Serve solidarietà” (Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Il cammino dell’Unione europea è passato attraverso fasi di fiducia e periodi di difficoltà, ma non venendo mai meno alla sua fondamentale promessa di pace, stabilità e prosperità per i popoli europei”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della festa dell’.“Il 9 maggio 1950, Robert Schumann, uno dei padri dell’– ricorda il capo dello Stato – in una dichiarazione divenuta celebre, immaginava un continente unito sul piano economico e – in prospettiva – sul piano politico, per superare la pesante eredità della guerra e come punto di partenza di un ambizioso processo di integrazione fra Paesi”.Per“la visione di una generazione di intellettuali e uomini politici che per il bene comune ...

fattoquotidiano : Primo maggio, Mattarella: “Ripresa graduale, non vanificare sacrifici. Ora serve leale collaborazione tra le istitu… - Avvenire_Nei : #1maggio Mattarella: finalmente si riparte, ma serve ancora prudenza #1maggio #primomaggio - Verdoux11 : RT @ImolaOggi: Coronavirus, Mattarella: per affrontare l'epidemia serve più Europa, fondamentale promessa prosperità per i popoli ?? https:/… - ImolaOggi : Coronavirus, Mattarella: per affrontare l'epidemia serve più Europa, fondamentale promessa prosperità per i popoli ?? - TV7Benevento : Mattarella: 'Serve più Europa per affrontare sfida senza precedenti'... -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella “Serve Coronavirus: Mattarella, 'uscire per andare a scuola esercizio libertà' Affaritaliani.it