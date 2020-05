Il rating? Dipende (anche) dalla sovranità monetaria. Parola di agenzie (Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 mag – Giudizio sospeso per Moody’s, rinviati a settembre invece per Dbrs. Con queste due ultime pronunce si conclude la “tornata” di revisione del rating sovrano dell’Italia, iniziato due settimane fa. Riservando non poche sorprese (al ribasso). Era il 24 aprile quando l’agenzia Standard & Poor’s confermava il suo giudizio BBB (rating medio basso) e con outlook – le previsioni sull’andamento di breve termine – negativo, a dire che in futuro potrebbe toccarci una revisione al ribasso. Declassamento che è arrivato pochi giorni dopo quando Fitch ci ha retrocesso da BBB a BBB-, facendo finire i nostri Titoli di Stato appena un gradino sopra i cosiddetti “titoli spazzatura”. Se, in ultimo, Moody’s rinvia il suo esame sulle nostre finanze, la canadese Dbrs conferma la tripla B (high) ma rivede ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 mag – Giudizio sospeso per Moody’s, rinviati a settembre invece per Dbrs. Con queste due ultime pronunce si conclude la “tornata” di revisione delsovrano dell’Italia, iniziato due settimane fa. Riservando non poche sorprese (al ribasso). Era il 24 aprile quando l’agenzia Standard & Poor’s confermava il suo giudizio BBB (medio basso) e con outlook – le previsioni sull’andamento di breve termine – negativo, a dire che in futuro potrebbe toccarci una revisione al ribasso. Declassamento che è arrivato pochi giorni dopo quando Fitch ci ha retrocesso da BBB a BBB-, facendo finire i nostri Titoli di Stato appena un gradino sopra i cosiddetti “titoli spazzatura”. Se, in ultimo, Moody’s rinvia il suo esame sulle nostre finanze, la canadese Dbrs conferma la tripla B (high) ma rivede ...

“La rapidità della ripresa per l’economia italiana dipende in maniera significativa dalle decisioni europee: se le iniziative congiunte si rivelassero troppo modeste l’elevato debito pubblico limitere ...

Abbiamo scomodato tante volte l’inflazionata immagine della “tempesta perfetta” nel tentativo di spiegare come, sulla debolezza storica della nostra economia, rallentata dalla mole del debito pubblico ...

