Federica Nargi | dedica a Matri dopo la scelta sul calcio | “Ne sono certa”

(Di sabato 9 maggio 2020) Alessandroha detto addio al, arriva ladisu Instagram Alessandroha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Il suo addio alè arrivato come un fulmine a ciel sereno per i suoi fan e tutti stanno dimostrando affetto e vicinanza al calciatore. La sua prima sostenitrice, … L'articololasul: “Necerta” proviene da Gossip e Tv.

_claarissa : Altra coppia bellissima del mondo dello spettacolo/dello sport: Alessandro Matri e Federica Nargi, che poi hanno due bimbe troppo carine ?? - Luca_zone : Pazzesche Maddalena Corvaglia e Federica Nargi prima e seconda classificate del talent Si può fare #Vienidame l’ann… - zazoomnews : Alessandro Matri saluta il calcio e si ritira felice con Federica Nargi e le bimbe (Foto) - #Alessandro #Matri… - infoitcultura : Federica Nargi balla come Britney Spears: il video spopola su TikTok - infoitcultura : Federica Nargi, balletto e décolleté che fa… per tre – FOTO e VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Nargi

ROMA – Di recente Alessandro Matri ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Allora il suo amico ai tempi del Milan Cristian Brocchi, ha deciso di salutarlo a modo proprio. I due anche se in epoc ...Federica Nargi, moglie di Alessandro Matri, ex bomber della Juventus, che ha deciso di appendere le scarpette al chiodo; ha dedicato un commovente messaggio al compagno di vita sui social per salutare ...