Deadpool 2 | multa di 300 000 dollari per la morte di una stunt

La produzione di Deadpool 2 ha ricevuto quasi 300.000 dollari di multa dopo l'incidente avvenuto nel 2017 che ha visto la tragica morte della stunt Joi Harris. I produttori di Deadpool 2 dovranno pagare una multa di 289.562,63 dollari per la morte della stunt Joi Harris nell'agosto 2017, morta mentre lavorava sul set del film come come controfigura di Domino, personaggio interpretato da Zazie Beetz. Nello specifico, la WorkSafeBC, amministrazione canadese per la sicurezza sul lavoro, ha stabilito che la TCF Vancouver Productions, sussidiaria della 20th Century Fox, debba pagare questa salata multa per ciò che accadde sul set di Deadpool 2, motivata concretamente dalla dimostrazione della produzione di non saper proteggere adeguatamente i lavoratori coinvolti: "Incapacità di garantire la salute e la sicurezza di tutti i ...

