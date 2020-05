David di Donatello, “Il Traditore” è il vincitore indiscusso dell’edizione numero 65 - (Di sabato 9 maggio 2020) Carlo Lanna Per l'edizione "casalinga" dei David di Donatello vince "Il Traditore" di Marco Bellochio e così gli Oscar del cinema italiano sognano la ripartenza dopo la pandemia Una cerimonia unica nel suo genere quella dei David di Donatello che, per l’edizione numero 65, si è svolta in una veste tutta nuova e rispettando i limiti imposti dal distanziamento sociale. Un’edizione che è stata voluta fortemente da Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell’Accademia del cinema italiano, così da lanciare un messaggio per tutta l’industria cinematografica, messa in ginocchio dalla pandemia da Covid-19. Una cerimonia "casalinga", lontano dal lusso e dello sfarzo delle precedenti annate, che non dimentica però di celebrare il grande cinema italiano e tutti i suoi artisti più rappresentativi. Tanti i film ... Leggi su ilgiornale David di Donatello - tutti i premiati : da Lo Cascio a Ficarra e Picone - la riscossa dei siciliani

David di Donatello - trionfa "Il Traditore" : sei statuette - Favino miglior attore

