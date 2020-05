Ciclismo, David Lappartient: “Il calendario farà storia. Giro d’Italia con sovrapposizioni? Non avevamo alternative” (Di sabato 9 maggio 2020) Con l’ufficializzazione del nuovo calendario per la stagione in corso, giunta nella giornata di martedì, il Ciclismo è passato alla storia come il primo sport a formalizzare la ripresa dell’attività agonistica dopo l’emergenza dovuta alla pandemia di coronavirus. Ne è fiero il presidente dell’UCI, David Lappartient, che, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha espresso grande soddisfazione per il nuovo calendario del 2020 e ha avuto modo di spiegare alcune scelte dolorose. “Il 25 ottobre (data che prevede l’ultima tappa del Giro d’Italia, la frazione del Tourmalet alla Vuelta e la Parigi-Roubaix, ndr) sarà un giorno che resterà nella storia del Ciclismo. Stiamo studiando con organizzatori e tv un piano per scalare gli orari delle gare in modo che le fasi cruciali vadano in tv senza ... Leggi su oasport Ciclismo - David Lappartient : “C’è il rischio di altre cancellazioni. Senza il Tour sarebbe un disastro - non abbiamo Piano C”

