Capcom con profitti record per il terzo anno consecutivo grazie a Resident Evil 2 Remake e Monster Hunter World (Di sabato 9 maggio 2020) Capcom ha pubblicato i risultati finanziari di fine anno, registrando profitti record per il terzo anno consecutivo, nonostante una significativa riduzione delle vendite complessive. Per l'anno conclusosi il 31 marzo, Capcom ha registrato ricavi in ​​calo del 18,4% su base annua a 81,6 miliardi di Yen ($ 766 milioni), mentre l'utile netto è aumentato del 27,1% a 15,95 miliardi di Yen ($ 150 milioni).La società ha dichiarato che i suoi risultati per l'anno sono stati guidati da Monster Hunter World: Iceborne (per un totale di 5 milioni di copie distribuite) e dalle forti vendite di catalogo dell'originale Monster Hunter World (ora con 15 milioni di copie vendute), Resident Evil 2 e DEvil May Cry 5. Un crescente spostamento verso vendite digitali ha contribuito a migliorare la redditività complessiva dell'azienda.Mentre Capcom ha notato che le sue ... Leggi su eurogamer Nuovi titoli Street Fighter su Nintendo Switch? Capcom sta tenendo in considerazione la possibilità (Di sabato 9 maggio 2020)ha pubblicato i risultati finanziari di fine, registrandoper il, nonostante una significativa riduzione delle vendite complessive. Per l'conclusosi il 31 marzo,ha registrato ricavi in ​​calo del 18,4% su base annua a 81,6 miliardi di Yen ($ 766 milioni), mentre l'utile netto è aumentato del 27,1% a 15,95 miliardi di Yen ($ 150 milioni).La società ha dichiarato che i suoi risultati per l'sono stati guidati da Monster Hunter World: Iceborne (per un totale di 5 milioni di copie distribuite) e dalle forti vendite di catalogo dell'originale Monster Hunter World (ora con 15 milioni di copie vendute),2 e DMay Cry 5. Un crescente spostamento verso vendite digitali ha contribuito a migliorare la redditività complessiva dell'azienda.Mentreha notato che le sue ...

meganoidgames : In data 8 maggio 1998, Resident Evil 2 approdava sul mercato videoludico europeo: tanti auguri al gioco Capcom! A… - salagiochi1980 : ?? BIOHAZARD: GUN SURIVOR (RESIDENT EVIL SURVIVOR) - Capcom 2000 (Psx) IN DIRETTA QUI: - KromaticScale : Stasera proseguiamo l'esperienza del Kromatic Game Pass con Devil May Cry 5! Siete pronti? Ci vediamo come sempre… -