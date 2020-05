Calcio, Vincenzo Spadafora: “Ripresa Serie A? I contagi in alcune squadre non ci fanno ben sperare” (Di sabato 9 maggio 2020) E’ da settimane in atto un tira e molla circa la ripresa del campionato di Serie A, dopo la sospensione a causa dell’emergenza coronavirus che sta colpendo il Bel Paese, e proprio in queste ore il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora è tornato a parlare dell’argomento ai microfoni di Seila tv Bergamo: “Le notizie di queste ore dei contagi in alcune squadre di Calcio non ci fanno ben sperare. Fino a quando non capiremo quale sarà l’evoluzione sanitaria, non potremo dare una risposta certa. La parola d’ordine, anche alla luce del recente incontro col Comitato tecnico-scientifico, è stata “prudenza”. Ovviamente quello che è successo nelle ultime 24 ore certamente non aiuta”. Chiaro il riferimento alle positività riscontrate nei tamponi di diverse società, quali Fiorentina, Sampdoria, Torino e ... Leggi su oasport Calcio - Vincenzo Spadafora : “Ripresa della Serie A? Valutiamo i contagi da qui al 18 maggio”

Calcio - Vincenzo Spadafora : “Farò di tutto per far ripartire la Serie A in sicurezza”

CDS – “Attacco al calcio” : Vincenzo Spadafora contro tutti? (Di sabato 9 maggio 2020) E’ da settimane in atto un tira e molla circa la ripresa del campionato diA, dopo la sospensione a causa dell’emergenza coronavirus che sta colpendo il Bel Paese, e proprio in queste ore il Ministro dello sportè tornato a parlare dell’argomento ai microfoni di Seila tv Bergamo: “Le notizie di queste ore deiindinon ciben sperare. Fino a quando non capiremo quale sarà l’evoluzione sanitaria, non potremo dare una risposta certa. La parola d’ordine, anche alla luce del recente incontro col Comitato tecnico-scientifico, è stata “prudenza”. Ovviamente quello che è successo nelle ultime 24 ore certamente non aiuta”. Chiaro il riferimento alle positività riscontrate nei tamponi di diverse società, quali Fiorentina, Sampdoria, Torino e ...

teladoiotokyo : Spadafora: La ripresa del calcio? Le notizie degli ultimi contagi in alcune squadre non fanno ben sperare: Vincenzo… - etsushindam : Domenica 10 maggio 2020 alle ore 18 diretta Facebook “Idee e progetti di uomini che amano il calcio femminile” con… - piellepi : @sef_torres Vincenzo Cosco un grandissimo allenatoreche. Ho avuto il piacere di conoscerlo e di vedere la sua Torre… - calciatrici1933 : (4) Come portato recentemente alla luce da Vincenzo Mercuri nella sua tesi ('Divieto delle federazioni alla pratica… - sportface2016 : #Bundesliga verso la ripresa a tempo pieno, le parole di Vincenzo #Grifo -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Vincenzo Calcio, l'incredibile collezione di Vincenzo: oltre 300 magliette ufficiali di calciatori di Serie A, B e Lega Pro Qdpnews.it - notizie online dell'Alta Marca Trevigiana Vincenzo Nibali: “Il Giro d’Italia è nella mia testa, ma non è una certezza. Sono cauto sul virus, ma non ne ho paura”

Vincenzo Nibali sta vivendo un mese di maggio alternativo, proprio oggi sarebbe stato in Ungheria per disputare la seconda tappa del Giro d’Italia e invece è a casa visto che la Corsa Rosa è stata rin ...

Palermo, riciclaggio e sale giochi: arrestato il patron del Marsala calcio

I finanzieri del comando provinciale di Palermo, all’esito di indagini dirette dai sostituti procuratori Giovanni Antoci e Vincenzo Amico, coordinati dal procuratore aggiunto ... Cottone è anche ...

Vincenzo Nibali sta vivendo un mese di maggio alternativo, proprio oggi sarebbe stato in Ungheria per disputare la seconda tappa del Giro d’Italia e invece è a casa visto che la Corsa Rosa è stata rin ...I finanzieri del comando provinciale di Palermo, all’esito di indagini dirette dai sostituti procuratori Giovanni Antoci e Vincenzo Amico, coordinati dal procuratore aggiunto ... Cottone è anche ...