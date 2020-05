6ix9ine, la sua Gooba è da record: quasi 25 milioni su YouTube in meno di 24 ore (Di sabato 9 maggio 2020) E’ fiero di essere uno spione, 6ix9ine. Contento lui, contenti tutti. E’ quello che emerge dalla canzone con cui si ripresenta al pubblico, ‘Gooba’. Traccia da record, capace di totalizzare quasi 25 milioni di view su YouTube in meno di 24 ore. Il video è molto semplice: il trapper di Brooklyn trappa coperto dei colori dell’arcobaleno mentre la fidanzata Rachel “Jade” Wattley – assieme ad altre modelle dotate di big boty – twerkano a loro volte coperte di vernici colorate. Da segnalare inoltre che – oltre a dirlo esplicitamente (“Tell me how I ratted, came home to a big bag”) – in una scena del video 6ix9ine si trasforma in un vero e proprio topo animato (un rat, uno spione: il riferimento è alla testimonianza ai danni di alcuni membri della Nine Trey Gangsta Blood Gang al fine ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 9 maggio 2020) E’ fiero di essere uno spione,. Contento lui, contenti tutti. E’ quello che emerge dalla canzone con cui si ripresenta al pubblico, ‘’. Traccia da, capace di totalizzare25di view suindi 24 ore. Il video è molto semplice: il trapper di Brooklyn trappa coperto dei colori dell’arcobaleno mentre la fidanzata Rachel “Jade” Wattley – assieme ad altre modelle dotate di big boty – twerkano a loro volte coperte di vernici colorate. Da segnalare inoltre che – oltre a dirlo esplicitamente (“Tell me how I ratted, came home to a big bag”) – in una scena del videosi trasforma in un vero e proprio topo animato (un rat, uno spione: il riferimento è alla testimonianza ai danni di alcuni membri della Nine Trey Gangsta Blood Gang al fine ...

