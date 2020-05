Via libera ai fedeli a messa. Ma l'ostia si riceve coi guanti (Di venerdì 8 maggio 2020) Fabio Marchese Ragona Gualtiero Bassetti Accordo tra governo e Cei: dal 18 maggio mascherine, numero chiuso e distanze. In chiesa misurata la febbre Torna il sereno tra la Chiesa Italiana e il Governo, dopo la firma a Palazzo Chigi del protocollo che permetterà, dal prossimo 18 maggio, di poter celebrare la messa con la presenza fisica dei fedeli, nel rispetto delle regole anti-contagio. Dopo un primo momento funestato da polemiche e tensioni, con l'intervento decisivo di Papa Francesco che aveva fatto appello al rispetto delle regole, la trattativa tra la Conferenza Episcopale Italiana, che parlava di libertà di culto violata, e l'Esecutivo, che tentava di rassicurare i vescovi, si era timidamente riaperta, grazie anche ad una serie di telefonate informali tra il premier Giuseppe Conte e alcuni alti prelati, tra cui lo stesso presidente della CEI, il cardinale ... Leggi su ilgiornale Viaggi tra regioni - via libera dal 25 maggio : la data scelta dal governo

