Scaletta del concerto di David Gilmour a Pompei in streaming l’8 maggio: come seguire l’evento (Di venerdì 8 maggio 2020) Il concerto di David Gilmour sarà trasmesso in chiaro su YouTube. L'evento è previsto sul canale YouTube del chitarrista dei Pink Floyd, a cominciare dalle ore 18 dell'8 maggio. La registrazione è quella dei due concerti che ha tenuto nel 2016 a Pompei, dove 45 anni prima aveva suonato il gruppo al completo. Lo spettacolo fa parte del tour a supporto dell'ultimo album da solista, Rattle That Lock, che ha avviato nel 2015 e che ha raggiunto l'Italia nel 2016 per il live nella storica location che aveva già ospitato la band britannica in un'altra occasione. Le registrazioni dell'evento in chiaro su YouTube sono state riversate in un album dal vivo che è stato rilasciato nel 2017 e che ora, l'artista, ha deciso di renderlo gratuito e libero sul suo canale ufficiale. La musica continua in quarantena La musica di David Gilmour continua ... Leggi su optimagazine Pooh - Amici per sempre - stasera su Rai1 lo speciale : la scaletta del concerto

Pooh Amici per sempre : scaletta e ospiti dello speciale su Rai 1 per i 50 anni di carriera della band

Ultime Notizie dalla rete : Scaletta del Scaletta del concerto di David Gilmour a Pompei in streaming l’8 maggio: come seguire l’evento OptiMagazine Sony prepara un evento per PlayStation 5?

Pare che il prossimo mese, a giugno, Sony lancerà un nuovo evento dedicato a PlayStation 5. In risposta alla scaletta di Microsoft con i suoi eventi, Sony risponde subito. Vi era già stato un evento, ...

Inside Xbox: convinti dai primi trailer next gen? Intanto Aaron Greenberg si scusa

Il primo assaggio di next gen è arrivato nel corso della serata di ieri durante l'evento Inside Xbox, dove abbiamo avuto modo di scoprire alcuni dei titoli in sviluppo per Xbox Series X, ma non solo.

