occhio_notizie : L'8 maggio si ricorda San Vittore il Moro. È stato un soldato romano di stanza a Milano all’epoca di Massimiano, su… - DisciplesDu : Commemorazione di San Vittore. Nell’esercito imperiale militano tre soldati mori: Vittore, Narbore e Felice. Tutt… - stebellentani : @nonleggerlo Piú di uno su due che non pensa di andare manco da fidanzati e parenti solo se quelli che hanno rispos… - GruppoSVittore : RT @marcopiaia: MESSA > 08 MAGGIO: SAN VITTORE, MARTIRE A LODI Domani/Oggi celebrerò alle 08.00. Per intenzioni o necessità particolari co… - Angelo68903850 : @marcopiaia Una preghiera per chi vive il rapporto familiare con stress. Una preghiera affinché San Vittore protegg… -

Ultime Notizie dalla rete : San Vittore La prefettura:"Bravi Varesini, ma attenti al ponte di san Vittore". Si intensificano i controlli Varesenews San Vittore il Moro/ Video, l’8 maggio si celebra il patrono di Marsiglia

San Vittore il Moro visse nel III secolo. Protettore dei prigionieri e degli esuli, morì martire sotto l’imperatore romano Massimiliano. In quel tempo, Massimiliano ordinò una violenta crociata contro ...

In Lombardia per spacciare hashish: 5 giovani genovesi in manette ad Agrate Brianza

Agrate Brianza. Cinque giovani pusher genovesi sono finiti nel mirino dei carabinieri di Agrate Brianza in provincia di Monza, mentre stavano discutendo animatamente lungo una strada periferica di Agr ...

San Vittore il Moro visse nel III secolo. Protettore dei prigionieri e degli esuli, morì martire sotto l’imperatore romano Massimiliano. In quel tempo, Massimiliano ordinò una violenta crociata contro ...Agrate Brianza. Cinque giovani pusher genovesi sono finiti nel mirino dei carabinieri di Agrate Brianza in provincia di Monza, mentre stavano discutendo animatamente lungo una strada periferica di Agr ...