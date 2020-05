Salvini e Meloni (ancora) contro il Mes: "Non è un regalo, sono soldi dati in prestito" (Di venerdì 8 maggio 2020) Nelle stesse ore in cui l'Eurogruppo ha trovato un accordo definitivo sul Mes, con prestiti con scadenza a 10 anni e tassi di favore, il centrodestra italiano non indietreggia neanche di un millimetro va all'attacco dell'accordo, sostenendo quello che sta ribadendo ormai da settimane: il Mes è una trappola.Lo sostiene il leader della Lega Matteo Salvini, che ha commentato in tempo record l'accordo definitivo raggiunto dall'Eurogruppo:Il Mes non è un regalo, sono soldi dati in prestito, da restituire a precise condizioni scelte a Bruxelles e non in Italia. La Lega (insieme a tanti economisti italiani) continua a ritenere quella del Mes una strada pericolosa e priva di certezze, mentre l’emissione straordinaria di Buoni del Tesoro 'Orgoglio Italiano' (garantiti come dovuto dalla BCE) per un importo anche maggiore non avrebbe per l’Italia nessun rischio ... Leggi su blogo Salvini : “Mes - un prestito da restituire come decide Bruxelles” - Meloni : “Una trappola per topi”

