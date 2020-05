Rupert Grint, il Ron Weasley di Harry Potter, è diventato papà (Di venerdì 8 maggio 2020) Aveva 16 anni quando interpretava per la prima volta Ron Weasley nella saga di Harry Potter. Stiamo parlando di Rupert Grint che proprio nei giorni scorsi, a 31 anni, ha realizzato uno dei suoi sogni più grandi, quello di diventare papà. Il 6 maggio 2020, infatti, è nata la sua prima figlia avuto dalla compagna Georgia Groome. La notizia è stata ufficializzata subito dopo la nascita della bambina. A farla emergere è stato un portavoce. Sia Rupert Grint che la compagna, legati da un sentimento d’amore da 9 anni, non hanno profili social e, quindi, non si sarebbero potuti occupare di annunciare questa loro gioia. Una coppia molto riservata che, comunque, ha tenuto a condividere questo momento di immensa felicità. Grande voglia di famiglia Lo abbiamo anticipato, Rupert Grint e la sua compagna avevano un grandissimo desiderio di formare una ... Leggi su kontrokultura Rupert Grint di Harry Potter è diventato papà/ Georgia Grome ha partorito una bambina

