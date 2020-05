Rubert Grint è diventato papà | è nata la prima figlia dell’attore di Harry Potter – VIDEO

(Di venerdì 8 maggio 2020)papà per lavolta, l’attore ha interpretato il ruolo di Ron ine la compagna Georgia Groome sono diventati genitori per lavolta, è una bambina. Il portavoce ha annunciato: “Rupert e Georgia sono deliziati di confermare la nascita della loro bambina. Vi chiediamo di rispettare la … L'articolopapà: èladell’attore diNewNotizie.it.

Rubert Grint è diventato papà per la prima volta, l’attore ha interpretato il ruolo di Ron in Harry Potter Rubert Grint e la compagna Georgia Groome sono diventati genitori per la prima volta, è una b ...Harry Potter | Rupert Grint, l’attore che per anni ha prestato il suo volto al personaggio di Ron Weasley, è diventato per la prima volta papà L’interprete di Ron Weasley, Rupert Grint, è diventato pa ...