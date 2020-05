RaiUno | Stefano Coletta al fattoquotidiano it | “Ho rifiutato La7 Sono in Rai da 30 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 maggio 2020) Chi lo conosce dalo descrive come intellettuale di sinistra, artigiano della tv, amante dell’alto e basso. “Gli appellativi mi fanno sempre un po’ sorridere e le categorizzazioni lasciano il tempo che trovano. Dami descrivono come l’intellettuale di sinistra, ho una grande ammirazione per gli intellettuali e, non per fare il finto umile, magari fossi un grande intellettuale”, dice. Scrive libri che tiene nel cassetto, suona il piano, lavora quindici ore al giorno. Quasi trent’in Rai, dieci da precario, poi lo sbarco nella prime rete del servizio pubblico venti giorni prima di Sanremo e dopo alle prese con la pandemia. Ha fatto studi letterari e filosofici ma è uno psicanalista mancato.“È vero come desiderata. Le arti sia artistiche che logichestate la mia formazione ma il mio osservatorio ...