Pride Vesuvio Rainbow, 80 spese solidali per le famiglie in difficoltà

Ad aprile avevano deciso di posticipare il Vesuvio Pride in programma a Torre Annunziata (Napoli) al prossimo 12 settembre per riversare i fondi raccolti nell'acquisto di beni di prima necessita' per le famiglie in difficolta' a causa del lockdown. Ora hanno messo insieme ottanta spese solidali che verranno distribuite tra i nuclei segnalati dalla rete di associazioni che partecipano all'iniziativa di solidarieta'. A darne notizia e' Danilo di Leo, presidente di Pride Vesuvio Rainbow: "Questa raccolta fondi, in un momento cosi' difficile per la popolazione, e' sicuramente una delle cose piu' belle che si siano realizzate dalla nostra giovane realta' associativa. Era nostro dovere poter ottimizzare il momento, riunendo le forze, per poter aiutare, con un piccolo gesto, chi si e' trovato di colpo in grande ...

Ogni sera dona un centinaio di pizze margherite ai piu' bisognosi, come gesto di solidarietà ai tempi dell'emergenza sanitaria coronavirus. Lui, Giuseppe Pignalosa, ...

