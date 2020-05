Previsioni Meteo, la tendenza per Giugno 2020: alte pressioni prevalenti, ma anche disturbi temporaleschi (Di venerdì 8 maggio 2020) Previsioni Meteo – Sono disponibili i primi dati di massima, su base teleconnettiva, circa una possibile tendenza del tempo per il mese di Giugno 2020. Gli indici maggiormente indizianti una possibile evoluzione del tempo nella fase di trapasso tra primavera ed estate, sono essenzialmente due, più di tutti gli altri, ossia: l’andamento dell’indice NAO, l’indice che monitora il divario termico e barico tra le alte e medie latitudini atmosferiche e le SST atlantiche, ossia l’andamento delle temperature superficiali dell’Oceano a noi più vicino. Relativamente al primo indice, la NAO, le proiezioni ultime sono per una sua modesta oscillazione intorno alla media per la prima decade o anche prima parte del mese; le SSTA, tenderebbero a registrare anomalie negative nella fascia centrale oceanica, mediamente positive più a ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni Meteo domani sabato 9 maggio | nuvolosità su tutta la penisola

Previsioni Meteo oggi venerdì 8 maggio | nuvolosità su tutta la penisola

Previsioni meteo - il tempo per il weekend (Di venerdì 8 maggio 2020)– Sono disponibili i primi dati di massima, su base teleconnettiva, circa una possibiledel tempo per il mese di. Gli indici maggiormente indizianti una possibile evoluzione del tempo nella fase di trapasso tra primavera ed estate, sono essenzialmente due, più di tutti gli altri, ossia: l’andamento dell’indice NAO, l’indice che monitora il divario termico e barico tra lee medie latitudini atmosferiche e le SST atlantiche, ossia l’andamento delle temperature superficiali dell’Oceano a noi più vicino. Relativamente al primo indice, la NAO, le proiezioni ultime sono per una sua modesta oscillazione intorno alla media per la prima decade oprima parte del mese; le SSTA, tenderebbero a registrare anomalie negative nella fascia centrale oceanica, mediamente positive più a ...

GazzettaDelSud : #Previsioni del tempo per il weekend, #meteo estivo: 30 gradi in #Sicilia - adrianosettin : Previsioni meteo Veneto per i prossimi giorni aggiornate venerdì 8 maggio 2020 - iconameteo : - remeteo : #METEO #WEEKEND: bel tempo e #temperature in aumento. Domenica aumento dell'instabilità con possibili locali… - Alfonso0070 : RT @meteo_calabria: #PREVISIONI #METEO #CALABRIA PER LA #GIORNATA DI #DOMANI, #VENERDì #8MAGGIO 2020. #Informazioni sempre aggiornate su ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, da Lunedì NUBIFRAGI e GRANDINE, poi SUPER CALDO. Ecco la TENDENZA iLMeteo.it Top 10 smartphone Q1 2020: questione privata tra Apple, Xiaomi e Samsung

Il coronavirus non ha fatto altro che accentuare una crisi del settore smartphone in atto da tempo. Le previsioni pre-lockdown già ipotizzavano un mercato stagnante nel 2020, scenario frutto sia della ...

Meteo, settimana movimentata fra temporali e picchi di caldo

“L’anticiclone afro-mediterraneo garantirà un sabato praticamente estivo sull’Italia con tempo in prevalenza soleggiato o parzialmente nuvoloso con clima diurno caldo”. Lo conferma il meteorologo di 3 ...

Il coronavirus non ha fatto altro che accentuare una crisi del settore smartphone in atto da tempo. Le previsioni pre-lockdown già ipotizzavano un mercato stagnante nel 2020, scenario frutto sia della ...“L’anticiclone afro-mediterraneo garantirà un sabato praticamente estivo sull’Italia con tempo in prevalenza soleggiato o parzialmente nuvoloso con clima diurno caldo”. Lo conferma il meteorologo di 3 ...