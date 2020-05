NASCAR, le gare di Sonoma e Chicago non verranno disputate (Di venerdì 8 maggio 2020) Viene modificato il calendario 2020 delle tre principali categorie della NASCAR. Gli appuntamenti di Chicago e Sonoma, previsti rispettivamente per il 14 e 21 giugno, non sono più presenti tra le prove che originariamente erano state stabilite dai programmi della Cup e dell’Xfinity Series. L’ovale di un miglio e mezzo, situato nello Stato dell’Illinois e la pista californiana di Sonoma sono state ufficialmente annullate in seguito all’emergenza sanitaria. Le due competizioni in questione verranno rimpiazzate da delle competizioni sui tracciati di Darlington e Charlotte a partire dal 17 maggio. L’evento del 17 maggio di Darlington, data della ripartenza del campionato dopo due mesi di stop, sarà la sostituzione della gara di Chicago, mentre l’appuntamento di Sonoma è stato ‘spostato’ nella location di Charlotte il 27 ... Leggi su oasport Nascar 2020 - Truck Series : Austin Hill in testa dopo due gare - si ripartirà da Charlotte

Nascar - 7 gare in 11 giorni e il coraggio (finalmente) di ripartire. Una ‘cavia’ perfetta anche per F1 e MotoGP

Nascar 2020 - la classifica dopo 4 gare. Si riparte il 17 maggio : senza qualifiche e con week-end compressi (Di venerdì 8 maggio 2020) Viene modificato il calendario 2020 delle tre principali categorie della. Gli appuntamenti di, previsti rispettivamente per il 14 e 21 giugno, non sono più presenti tra le prove che originariamente erano state stabilite dai programmi della Cup e dell’Xfinity Series. L’ovale di un miglio e mezzo, situato nello Stato dell’Illinois e la pista californiana disono state ufficialmente annullate in seguito all’emergenza sanitaria. Le due competizioni in questionerimpiazzate da delle competizioni sui tracciati di Darlington e Charlotte a partire dal 17 maggio. L’evento del 17 maggio di Darlington, data della ripartenza del campionato dopo due mesi di stop, sarà la sostituzione della gara di, mentre l’appuntamento diè stato ‘spostato’ nella location di Charlotte il 27 ...

OA_Sport : NASCAR, le gare di Sonoma e Chicago non verranno disputate - Italiaracing : Anche l'#IndyCar riparte, anzi parte: più prudenza rispetto alla #NASCAR NASCAR con l'apertura stagionale il 6 giug… - Marco198515 : @StockCarLiveITA @autosprint @NASCAR Non vorrei dire una fesseria però mi sembra che sport Italia trasmette qualcos… - OA_Sport : Nascar 2020, Truck Series: Austin Hill in testa dopo due gare, si ripartirà da Charlotte - zazoomblog : Nascar 7 gare in 11 giorni e il coraggio (finalmente) di ripartire. Una ‘cavia’ perfetta anche per F1 e MotoGP -… -

Ultime Notizie dalla rete : NASCAR gare NASCAR, le gare di Sonoma e Chicago non verranno disputate OA Sport NASCAR, le gare di Sonoma e Chicago non verranno disputate

Viene modificato il calendario 2020 delle tre principali categorie della NASCAR. Gli appuntamenti di Chicago e Sonoma, previsti rispettivamente per il 14 e 21 giugno, non sono più presenti tra le prov ...

IndyCar – Primo successo di McLaughlin a Barber Park nell’iRacing Challenge

Scott McLaughlin si aggiudica la prima gara IndyCar sul circuito di Barber Park, Alabama. Non si tratta però di una vera gara in pista, bensì del secondo round dell’IndyCar iRacing Challenge, cioè del ...

Viene modificato il calendario 2020 delle tre principali categorie della NASCAR. Gli appuntamenti di Chicago e Sonoma, previsti rispettivamente per il 14 e 21 giugno, non sono più presenti tra le prov ...Scott McLaughlin si aggiudica la prima gara IndyCar sul circuito di Barber Park, Alabama. Non si tratta però di una vera gara in pista, bensì del secondo round dell’IndyCar iRacing Challenge, cioè del ...