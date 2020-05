Locatelli, un uomo solo al comando: sarà Alisa a prendere tutte le decisioni (Di venerdì 8 maggio 2020) La Regione ha commissariato le Asl per la gestione futura dell’epidemia nella Fase 2. L’assessore Viale: «È un passaggio delicato, bisogna avere una regia regionale» Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 8 maggio 2020) La Regione ha commissariato le Asl per la gestione futura dell’epidemia nella Fase 2. L’assessore Viale: «È un passaggio delicato, bisogna avere una regia regionale»

Miti_Vigliero : Liguria Toti ha di fatto commissariato le cinque Asl più il San Martino che, per i provvedimenti legati al Covid 1… - Dpil69 : Ecco qua il vero volto di #Toti in mano alla #Lega. Dopo lo sfascio ora la sanità Ligure in mano a chi l'ha disastr… - arcanodavvero : Questa la sapevi @Miti_Vigliero? - ringetto65 : RT @ErmannoKilgore: Quello che bisognava fare delle Regioni e non è stato fatto all’inizio dell’epidemia... - CretellaRoberta : RT @ErmannoKilgore: Quello che bisognava fare delle Regioni e non è stato fatto all’inizio dell’epidemia... -

